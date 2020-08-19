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Aktüel Iğdır'ın içme suyu sorununun çözümünde sona yaklaşıldı
Aktüel

Iğdır'ın içme suyu sorununun çözümünde sona yaklaşıldı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır'ın ön önemli sorunlarından olan içme suyu sorununun çözümü için yapılan Iğdır İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni inceledi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:03:55 -
Iğdır'ın içme suyu sorununun çözümünde sona yaklaşıldı

IĞDIR (AA) - Mikroklima iklimi dolayısıyla kuraklığın hakim olduğu Iğdır'ın ön önemli sorunlarından olan içme suyu sorununun çözümü için yapılan Iğdır İçme Suyu Arıtma Tesisi açılışa gün sayıyor.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden gelen teknik heyet ile Tuzluca ilçesine bağlı Küçükkaya köyüne geçerek, burada yapımında sona gelinen Iğdır İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni inceledi.

Iğdır'ın içme suyu sorununa çözüm bulmak adına yapılan tesisi gezen Sarıibrahim, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sürdürülen çalışmaları inceleyen Sarıibrahim, "Iğdır'a içilebilir düzeyde sağlıklı içme suyu verilebilmesi için tesis bir an önce işletmeye alınması için gerekli çalışmalar başlayacak." dedi.

Söz konusu tesisisin hizmete girmesiyle kentin en önemli sorunlarından olan içilebilir içme suyu sorunu çözüme kavuşturulacak.

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