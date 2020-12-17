Iğdır İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
IĞDIR (AA) - Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı.
Albay Özdurhan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı.
Haber kategorisinde Bestami Bodruk’un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafına oy veren Özdurhan, spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batımı" karelerini seçti.
Özdurhan, emeği geçen tüm Anadolu Ajansı personelini tebrik etti.