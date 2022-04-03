  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemek Tarifleri İftar için hangi tatlıyı yapsam? Ekmek kadayıfı nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

İftar için hangi tatlıyı yapsam? Ekmek kadayıfı nasıl yapılır?

İftar sonrası pek çok kişi tatlı yemek istiyor. Bu sebeple pek çok kişi "Ramazanda hangi tatlılar yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ekmek kadayıfı nasıl yapılır? Ekmek kadayıfı gerekli malzemeler:

Yeniakit Publisher
2022-04-03 15:25:00 -
İftar için hangi tatlıyı yapsam? Ekmek kadayıfı nasıl yapılır?

İftarın ardından çayın ya da kahvenin yanına leziz bir tarif hazırlamak istiyorsanız; mutlaka ekmek kadayıfı tarifini denemelisiniz.

Ekmek kadayıfı tarifi

Malzemeler:

Keki için:

  • 3 adet yumurta
  • 3 Türk kahvesi fincanı un
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı su
  • 3 su bardağı şeker

Kreması için:

  • 2,5 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi
  • 4 yemek kaşığı şeker
  • 1 paket vanilya

Ekmek kadayıfı nasıl yapılır?

İşe keki hazırlayarak başlamanız gerekiyor.

Yumurta ve şekeri mikserde 5-6 dakika çırpın. Ardından unu, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin.

Yağladığınız küçük boy bir tepsiye harcı dökün ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkan keki soğumaya bırakın.

Kek soğuyunca; şerbeti hazırlamaya başlayın.

Bunun için bir tencereye şekeri alın ve kısık ateşte eritin. Şeker sıvılaşınca suyu ekleyin ve karıştırmayı sürdürün. Şeker önce katılaşacak ardından eriyecek.

Krema içinse hindistan cevizi ve vanilya hariç tüm malzemeli karıştırarak pişirin. Sos pişince Hindistan cevizi ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

Soğuyan keki enlemesine ikiye bölün.

Ilınan şerbetin yarısını alttaki kek parçasının üzerine gezdirin.

Hazırladığınız kremayı iki katın ortasına boşaltın ve iyice yayın.

Üst kata kekin ikinci parçasını yerleştirin.

Kalan şerbeti kekin üzerine gezdirin.

Ekmek kadayıfını 8-9 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Servis aşamasında tatlınızı Antep fıstığı, fındık ya da ceviz ilel süsleyebilirsiniz. Ayrıca tabağa kaymak da koyabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Bugün ne pişirsem? Ramazan 4.gün menüsü:
Bugün ne pişirsem? Ramazan 4.gün menüsü:

Yemek Tarifleri

Bugün ne pişirsem? Ramazan 4.gün menüsü:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay