İftar için hangi tatlıyı yapsam? Ekmek kadayıfı nasıl yapılır?

İftarın ardından çayın ya da kahvenin yanına leziz bir tarif hazırlamak istiyorsanız; mutlaka ekmek kadayıfı tarifini denemelisiniz.

Ekmek kadayıfı tarifi

Malzemeler:

Keki için:

3 adet yumurta

3 Türk kahvesi fincanı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Kreması için:

2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

4 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

Ekmek kadayıfı nasıl yapılır?

İşe keki hazırlayarak başlamanız gerekiyor.

Yumurta ve şekeri mikserde 5-6 dakika çırpın. Ardından unu, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin.

Yağladığınız küçük boy bir tepsiye harcı dökün ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkan keki soğumaya bırakın.

Kek soğuyunca; şerbeti hazırlamaya başlayın.

Bunun için bir tencereye şekeri alın ve kısık ateşte eritin. Şeker sıvılaşınca suyu ekleyin ve karıştırmayı sürdürün. Şeker önce katılaşacak ardından eriyecek.

Krema içinse hindistan cevizi ve vanilya hariç tüm malzemeli karıştırarak pişirin. Sos pişince Hindistan cevizi ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

Soğuyan keki enlemesine ikiye bölün.

Ilınan şerbetin yarısını alttaki kek parçasının üzerine gezdirin.

Hazırladığınız kremayı iki katın ortasına boşaltın ve iyice yayın.

Üst kata kekin ikinci parçasını yerleştirin.

Kalan şerbeti kekin üzerine gezdirin.

Ekmek kadayıfını 8-9 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Servis aşamasında tatlınızı Antep fıstığı, fındık ya da ceviz ilel süsleyebilirsiniz. Ayrıca tabağa kaymak da koyabilirsiniz.

Afiyet olsun.