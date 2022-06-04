IFAT’22 Fuarı'nda kademe rüzgârı

KADEME AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak “Avrupa’da yerli üretim yapan araçlarımızı sergilemekten gurur duyuyoruz. Biz süpürme makinaları, çöp toplama araçları, su ve kanal ekipmanları başta olmak üzere bir dizi teknolojik ürüne yerli üretim imzası atıyoruz. Türkiye, temizlik araç ve cihazlarında yerli teknolojiyle global marka yolunda. 65 ülkeye ihracat yapan KADEME AŞ sayesinde Türkiye, Avrupa’da ve dünyada temizlik teknolojilerinde kendini kanıtladı” diye konuştu.

Albayrak, “Kaliteli ürünlerimizle dünya pazarında dikkatleri üzerimize çekmeyi başardık. Aldığımız siparişlerin üretimine başladık. Temizlik teknolojileri üst yapı sektöründe kısa sürede Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi olduk” şeklinde konuştu. Benzerlerine göre daha işlevsel ve uygun maliyetli sıfırdan yerli ürün ürettiklerini söyleyen Albayrak, “Yerli üretime katkı sunmak amacıyla milli duygularla ülkemizin kazanması için mücadele veriyoruz. Belediyelerimizin de rakiplerine nazaran daha uygun fiyatlı ve daha üstün özellikli olan milli ürünlerimize dikkat çekmek istiyoruz” dedi.