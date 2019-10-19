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İdrar rengi neden koyulaşır?

İdrarın rengi, kokusu ve zamanı bize vücuttaki birçok sorunun habercisidir. PEkia am idrar rengi neden koyulaşır? Hangi idrar rengi, hangi hastalığın belirtisidir? İdrar rengi nasıl olmalıdır? İşte detaylar...

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:42
İdrar rengi neden koyulaşır?

İdrarın rengi, kokusu ve zamanı bize vücuttaki birçok sorunun habercisidir. PEkia am idrar rengi neden koyulaşır? Hangi idrar rengi, hangi hastalığın belirtisidir? İdrar rengi nasıl olmalıdır? İşte detaylar...

Vücuttaki zehirli maddeleri süzmeye yarayan böbrekler, sancılar ve idrar rengiyle aslında sinyaller veriyor. Vücutta oluşan ağrılara tepki olarak ağrı kesici içiyorsanız, bunu hissetmek biraz zorlaşabilir. İlerleyen süreçlerde idrar rengi daha farklı bir türe döndüğünde, bu sefer aksi bir durum olduğunu anlayabilirsiniz.

Yediğimiz bir besinin alerjik bir reaksiyonu oluştuğunda vücudumuzda hissediyoruz, aynı durumla böbreklerin verdiği tepkiyi de idrar rengi ve kokusundan anlamak mümkün. 

Belirli saatlerde tuvalet alışkanlığı çocuklara bir düzen olarak öğretilmelidir. 

Sarının her tonunda olan idrar normal kabul edilebilir. Yalnızca çok koyu sarı olması ya sıvı tüketiminin çok az ya da böbreklere sıvının az gittiğinin göstergesidir. 

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 -B vitamini alımından sonra parlak sarı renkte idrar görülebilir.

 -Pembe-kırmızı olması durumu ciddidir. Eğer antibiyotik, pancar ve dut gibi besinlerden kaynaklı değilse mutlaka doktora başvurulmalıdır.

 -Yeşil renkteki idrar bir bakteri sonucu meydana gelmektedir. 

 -Koyu mor rengi idrar ise sinir sistemi hastalıklarından kaynaklı olabilir.

 -Bulanık pembemsi kirli bir rengin gelmesi böbrek iltihabının habercisidir.

 -İdrardan köpük gelmesi protein kaçağının ve aynı zamanda böbrek iltihabının belirtilerindendir. Çabuk fark edilir.

Normalden farklı olarak idrarınızın rengi farklı ve kokusu değişikse mutlaka bir doktora görünmelisiniz. Böbreklerinizden ya da bağırsaklarınızdan kaynaklı herhangi bir problem olabilir. 

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:42
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