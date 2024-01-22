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Yaşam İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Yaşam

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Yeniakit Publisher
2024-01-22 09:01:00 - 2024-01-22 09:06:52
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarından dolayı bazı seferler yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda;

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas),
12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

İDO'dan sefer iptalleri

İDO'dan yapılan açıklamaya göre ise 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 11:30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma ve 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

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