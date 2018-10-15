İdman damga vuran anlar!

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

İdman sırasında ise Gökhan Töre ile Şenol Güneş arasında yaşananlar damga vurdu.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş geçtiğimiz idmanda Gökhan Töre'yi antrenmandan kovmuştu.

Bugün ki idmanda İkilinin birbirlerine karşı oldukça samimi davranışları gözlerden kaçmadı.