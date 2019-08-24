İdlib'te terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Rus ve rejim savaş uçaklarının hava saldırıları nedeniyle binlerce kişinin zorunlu göç ettiği İdlib'de, bomba yüklü motosiklette patlama meydana geldi. Öğle saatlerine Kusor Mahallesi'nde kalabalığın bulunduğu alanda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Yeni bir olay yaşanmaması için siviller bölgeden uzaklaşırken, saldırının hangi örgüt tarafından yapıldığı araştırılıyor.

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