İddialı sözler! "Şenol Güneş başkan olabilir"

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, A'dan Z'ye tüm sorulara içtenlikle yanıt verdi.



İşte Hacısalihoğlu'nun ağzından en önemli detaylar:



Çok uzun soluklu bir planlama ile göreve gelmedik. Ama kafamızdaki planların birçoğunu uyguladık. Kulübün 2025'e kadar bir kuruş geliri olmayacak, siz bir yandan kulübün bütçesini revize ederken bir yandan da taraftarı mutlu edeceksiniz.



Kulüpler Birliği'nin aldığı karar doğrultusunda döviz bazındaki sözleşmeleri revize edeceğiz. Dövizde artış yaşanmamış olsa da gelirlerimiz oyuncu giderlerini karşılamıyor.



Trabzonspor'un kendi yıldızlarını yetiştirmesi lazım. Ağır eleştirilerden etkileniyorum. Aralık'ta yapılacak seçimde yönetimde görev almayı düşünmüyorum.



"ŞAMPİYONLUK SÖYLEMINI KULLANMAMAMIZ GEREKİYOR"



Akyazı yapılırken 'dolmaz' demiştik ama taraftarımız bizi yanılttı.



Ünal hoca (Karaman) yeni Güneş'imiz (Şenol) olabilir. Yalnız yönetim değil her kesimden insanlar olarak ona hoşgörülü ve destek olmalıyız.



"ŞENOL GÜNEŞ BAŞKAN OLABİLİR"



Şenol Güneş'in yolu tabi ki Trabzonspor ile kesişebilir. İngiltere'deki gibi menajerlik sistemiyle gelebilir, başkan olabilir. Kendisi Trabzonspor'un en önemli 3-4 isminden bir tanesi ve en önemli değerlerinden biridir.



VAR sistemi eskiden olsa şampiyonluk sayımız değişirdi. Trabzonspor her zaman zirveye oynar. Şampiyonluk söylemini kesinlikle kullanmamamız gerekiyor. Bu bize şu an zarar verir.