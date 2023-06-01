İDDEF’in 2023 Yurtdışı Vacip Kurban Ücretleri Belli Oldu

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 2023 yılı vacip kurban organizasyonunu "Paylaş Kurbanını Kardeşinle" sloganıyla Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'da 47 ülke 309 bölgede gerçekleştirecek. 14 yıldır hayırsever bağışçıların emanet ettiği kurbanlıkları güven ve hassasiyet içinde İslami usul ve kaidelere göre kesen İDDEF, kurban etlerini medrese öğrencilerine, kuraklık, kıtlık ve iç savaş krizi yaşayanlara, mazlum ve mağdur kimseler ile gerçek ihtiyaç sahiplerine tek tek teslim edecek.

Kurban alımlarına ülkelere giden ekiplerince üç ay önceden başlayan, hiçbir aracı kurum ile çalışmayan, bağışçılarının kurbanlıklarının alım, kesim ve dağıtım işlemlerini ilk elden gerçekleştiren İDDEF, kurban hazırlıklarını tamamladı. Bağışçılarını SMS yoluyla bilgilendiren ve kurban kesimlerini video kaydına alan, kurbanın bereket ve sevincini dünyanın dört bir yanına yayan İDDEF, kurbanlıkları eşit bir şekilde pay ederek milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştıracak.

Geçtiğimiz yıl 84 bin 339 hisse kurbanı 40 ülke 264 bölgede 3 milyon 692 bin ihtiyaç sahibine ulaştıran İDDEF, Kurban Bayramı’nın ikinci günü saat 18:00’a kadar bağışları alıyor. Kurban bağışları"www.iddef.org" internet sitesi üzerinden online, hesap numaralarına EFT/Fast/Havale yoluyla, İDDEF genel merkezi veya il ve ilçelerdeki temsilcilikler ziyaret edilerek ya da 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak mail order yoluyla yapılabiliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO