İdam edin bunları! Şapkadan çıkana bakın
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yolcu olarak bulunan şahsın şapkasından uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.
Ergene'nin Ahimehmet Mahallesi'nde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan Ş.G. isimli şahsın otomobilinde arama yapıldı. Araçta yolcu olarak bulunan A.Y.T. isimli kişinin şapkasının içerisinde poşete sarılı vaziyette 205 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında soruşturma işlemlerine başlandı.
Vatandaş idam istiyor
Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO