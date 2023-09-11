  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İdam edin bunları! Şapkadan çıkana bakın
Gündem

İdam edin bunları! Şapkadan çıkana bakın

Yeniakit Publisher
2023-09-11 11:31:00 -
İdam edin bunları! Şapkadan çıkana bakın

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yolcu olarak bulunan şahsın şapkasından uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Ergene'nin Ahimehmet Mahallesi'nde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan Ş.G. isimli şahsın otomobilinde arama yapıldı. Araçta yolcu olarak bulunan A.Y.T. isimli kişinin şapkasının içerisinde poşete sarılı vaziyette 205 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında soruşturma işlemlerine başlandı.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Türkiye'ye tam 100 yıl yetecek! Eğer doğruysa müthiş haber
Türkiye'ye tam 100 yıl yetecek! Eğer doğruysa müthiş haber

Gündem

Türkiye'ye tam 100 yıl yetecek! Eğer doğruysa müthiş haber


ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23