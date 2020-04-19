İdam cezaları koronavirüs nedeniyle ertelendi
ABD'nin Tennessee ve Texas eyaletinde idama mahkum edilen kişilerin infazları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Koronavirüsten dolayı en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de idam kararı verilen mahkumlar için yeni bir karar alındı.
Salgının hapishanelere de sıçradığı ülkede bazı eyaletlerde yargıçlar, idam cezalarının infazının ertelenmesi yönünde kararlar aldı.
Tüm eyaletlerde bekleniyor
Mahkumların avukatlarının, dışarıdan gelecek infaz tanıklarının hapishanelere virüsü taşıma endişelerini dile getirmesinin ardından Tennessee Yüksek Mahkemesi, 20 yıldır idam cezasını bekleyen Oscar Smith adlı mahkumun 4 Haziran'daki infazını erteledi.
Öte yandan Texas'ta da 5 kişinin infazı ileri bir tarihe alındı.
İdam mahkumlarının bulunduğu Missouri ve Ohio eyaletlerinde de infazların ertelenmesi bekleniyor.