İ.D Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
BÖLÜM: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
AKADEMİK UNVANI: Doçent
BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara
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