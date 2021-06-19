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Aktüel İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de
Aktüel

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 09:33:00 -
İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de

Buna göre, ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak satılacak.

Satışta işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilecek.

Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebilecek.

Yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izni harcı ile cins tashihi harcı belediyelerce tek seferde alınabilecek.

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılacak.

Belediye Gelirleri Kanunu'na eklenen maddeyle iş yapma kolaylığı reformları kapsamında birleştirilen bazı inşaat izinleri prosedürlerine bağlı olan harçlar, bedel ve ücretler de yapı ruhsatı başvurusu ile tek seferde ödenebilecek.

Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında yapılan düzenlemeye göre, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.

Kamulaştırmasız fiili el koyma veya hukuki el atma davalarında, mahkemenin bedel ve tazminat hakkındaki hükmünün icrası, taşınmaz mal ile ilgili ayni haklar kapsamındaki kararların icrasına ilişkin hükümlere göre yerine getirilecek.

 

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