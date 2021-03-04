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Gündem İçişleri Bakanlığı’ndan toplu taşımada yaş sınırı kararı
Gündem

İçişleri Bakanlığı’ndan toplu taşımada yaş sınırı kararı

İstanbul’da yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 14:18:00 -
İçişleri Bakanlığı’ndan toplu taşımada yaş sınırı kararı

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile yeni kontrollü normalleşme süreci kapsamında düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da 4 Mart 2021 itibariyle yasak kalkmış oldu.

Çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaş kısıtlaması ise devam ediyor.

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