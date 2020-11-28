  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'ya yönelik Başsavcılıklarla koordineli olarak 27-28 Kasım'da 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı."
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'ya yönelik Başsavcılıklarla koordineli olarak 27-28 Kasım'da 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı."

Yeniakit Publisher
2020-11-28 17:18:11 -
İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'ya yönelik Başsavcılıklarla koordineli olarak 27-28 Kasım'da 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Koronadan daha tehlikeli" diyen Şevki Yılmaz çağrıda bulundu: Artık zamanı gelmedi?

Gazetemiz Yeni Akit yazarı eski milletvekili Şevki Yılmaz, koronavirüsten daha tehlikeli olan faiz ile ilgili önemli çağrıda bulundu...
E-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Yaşam

E-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesinin nasıl alındığı araştırılıyor. Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 82..
Havalimanında ilginç olay: Cezayı yiyince, Türkçe konuşmaya başladı
Gündem

Havalimanında ilginç olay: Cezayı yiyince, Türkçe konuşmaya başladı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay