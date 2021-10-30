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Aktüel İçişleri Bakanlığı duyurdu... İşte son 10 yılda sınır dışı edilen terörist sayısı
Aktüel

İçişleri Bakanlığı duyurdu... İşte son 10 yılda sınır dışı edilen terörist sayısı

İçişleri Bakanlığı 2011 yılından bugüne kadar 102 farklı uyruktan toplamda 8 bin 585 yabancı uyruklu teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 11:59:00 -
İçişleri Bakanlığı duyurdu... İşte son 10 yılda sınır dışı edilen terörist sayısı

2011 yılından bugüne kadar 102 farklı uyruktan toplamda 8 bin 585 yabancı uyruklu terörist sınır dışı edildi. İçişleri Bakanlığınca PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı uyruklu terörist sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan toplamda 8.585 yabancı uyruklu terörist sınır dışı edildi.

En fazla AB uyruklulular sınır dışı edildi

Sınır dışı edilen teröristlerin uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği görüldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 44, AB üyesi ülke uyruklu toplam 1.075 YTS sınır dışı edildi.

Buna göre; 2019 yılında 12 Avrupa Birliği ülkesinden 126, 2020 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 95 YTS ülkesine geri gönderilirken bu yılın on aylık döneminde ise 8 Avrupa Birliği ülkesinden 61 yabancı uyruklu terörist sınır dışı edildi.

Son üç yılda ülkesine geri gönderilen teröristlerden ilk sekiz uyruk (AB üyesi ülke) Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya, İngiltere oldu.

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Yorumlar

Eyüp

Bunların başka ülkeler üzerinden yine bir şekilde terör örgütlerine katılacağı ortadayken bunları sessizce yok etmek devletin görevi değilmi?
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dusman yunanistanin Lavririon multeci(terorist egitim) kampindaki pkm/dhkpc/fetö/tkpml vs terörist sayisi da aciklanmsli!

15 temmuz sonrasi helikopterle, yasadisi yollarla katil yunanistana kacan fetöculer takip, paket veya imha edilsin
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