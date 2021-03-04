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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bitlis'e gidiyor
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bitlis'e gidiyor

9 askerimiz şehit olduğu helikopter kazasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 19:50:00 - 2021-03-04 19:58:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bitlis'e gidiyor

Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'na ait bir helikopter Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü yakınlarında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Bölgede yoğun sis olduğu öğrenilirken helikopterde 9 askerin şehit olurken 4 asker de yaralandı.

Şehit askerlerin cenazelerinin Van'a götürüldüğü öğrenildi.

Mili Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakan Soylu ve Akar bölgeye gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bölgeye hareket ettiği bildirildi.

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