İçişleri Bakanı Çiftçi kamera karşısına geçti! ‘Bizim Çocuklar’ı duygulandıran klip

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı personelinin rol aldığı klip, futbol oynayan çocukların topunun uçurumdan aşağıya yuvarlanmasıyla başlıyor.

Jandarma personeli tarafından bestelenen "Türkiye Burada" şarkısının kullanıldığı klipte, AFAD arama kurtarma personelince bulunan futbol topunun çocuklara ulaştırılma süreci anlatılıyor.

AFAD personelinin degajının ardından futbol topu, sırasıyla yunus polisi, sahil güvenlik personeli, Göç İdaresi Başkanlığı sınır ekibi ve jandarma trafik personeline geliyor.

Jandarma trafik personelinin çektiği şutta top, son olarak İçişleri Bakanı Çiftçi'ye ulaşıyor.

Bakan Çiftçi, koşarak yanına gelen çocuklara "Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle." diyerek topu veriyor.

Futbol oynamaya devam eden çocukların görüntüsü, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla bütünleşiyor.

"ARKALARINDA TEK YÜREK OLMUŞ BİR TÜRKİYE VAR"

Klibi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir yenilgiyle yol bitmez. Çünkü bu millet bilir ki büyük zaferler, inançla, gayretle ve son ana kadar vazgeçmeyen yüreklerle kazanılır. Avustralya karşısında istediğimiz sonucu alamadık ama ne umudumuzu ne de bizim çocuklarımıza olan inancımızı kaybettik. Çünkü biz umudunu kaybetmeyen, sonuna kadar mücadele eden ve her zorluğu birlik içinde aşmayı bilen bir milletiz. Şimdi önümüzde çok önemli bir mücadele var. Belki de bir Dünya Kupası hayalinin en kritik eşiği. Paraguay karşısında sahaya çıkacak bizim çocuklarımız yalnız değildir. Çünkü onların arkasında sadece stadyumlardaki binlerce taraftarımız değil, dualarıyla, sevgisiyle ve desteğiyle tek yürek olmuş büyük bir Türkiye var."

Bakanlık birimlerinin her ferdinin, çocukların hayallerine nasıl sahip çıkıyorsa, bugün de aynı inançla A Milli Futbol Takımı'nın yanında durduğunu belirten Çiftçi, "Çünkü biz biliyoruz ki bir çocuğun hayaline sahip çıkmak, Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkmaktır. Haydi bizim çocuklar. Bu kez sahaya sadece bir maç için değil, bir milletin umudunu ve hayalini gerçekleştirmek için çıkıyorsunuz. Son düdüğe kadar mücadele edin. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin, gücünüzü ve azminizi artırsın, her attığınız şut gol olsun. Ve unutmayın arkanızda sizinle sevinen, sizinle üzülen ve sizin için dua eden koskoca bir Türkiye var. Haydi bizim çocuklar tüm Türkiye sizinle." ifadelerini kullandı.