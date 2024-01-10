İçinde 2.5 milyar TL olan cüzdanla kaçtı!

Ocakçı Holding üzerinden yapılan coin vurgununun detaylarına Yeni Asır ulaştı. Holdingin sahibi Sedat Ocakçı’nın sosyal medyadan duyurduğu 2 milyar 500 milyonluk vurgunu yapan kişinin Ocakçı’nın yeğeni Salih Han olduğu ortaya çıktı.

Dünyanın ilk şehir Token'i olan İzmir Token'i halka arz eden girişimci Barış Turgut'la yaptığı protokolle adından söz ettiren İzmir merkezli Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı, şirkete ait soğuk cüzdanın şirketinde siber güvenlik uzmanı olarak görev yapan bir kişi tarafından çalındığını duyurmuştu. Ocakçı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile yatırımcılarına, oluşabilecek tüm maddi kayıpları da telafi etme sözü vermişti.

Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı, şirkete ait soğuk cüzdanın çalındığını duyurmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

YEĞEN HER YERDE ARANIYOR

Açıklamada cüzdanı çalan kişinin ismine yer verilmezken, bu kişinin Ocakçı'nın yeğeni olduğu iddia edilmişti. Olayla ilgili yapılan başvuru üzerine Mali Şube tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Coin vurgununun boyutunun 2 milyar 500 milyon lira civarında olduğu belirlenirken şirketin soğuk cüzdanını İstanbul'dan para getirme vaadiyle çalan Sedat Ocakçı'nın yeğeni Salih Han'ın her yerde arandığı öğrenildi.