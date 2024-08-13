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Gündem İçimizdeki Amerikan uşakları boş durmuyor! Hedeflerinde şimdi Türkiye'nin 54,3 milyar dolarlık geliri var
Gündem

İçimizdeki Amerikan uşakları boş durmuyor! Hedeflerinde şimdi Türkiye'nin 54,3 milyar dolarlık geliri var

Yeniakit Publisher
2024-08-13 11:09:00 - 2024-08-13 11:12:41
İçimizdeki Amerikan uşakları boş durmuyor! Hedeflerinde şimdi Türkiye'nin 54,3 milyar dolarlık geliri var

Geçtiğimiz sene 54,3 milyar dolar turizm geliri elde Türkiye'nin bu başarısı içimizdeki bazı fonlanmış hainleri rahatsız ediyor. Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, "Instagram, Fransız okulları, şimdi de turizm!" başlıklı bir yazı kaleme alarak skandalı ifşa etti.

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bazı sol medya kuruluşlarının sokak köpekleri yasası üzerinden Türk turizmini baltalamaya çalıştığını yazdı.

İşte o yazı:

Amerikan uşakları, bizimle kafa bulmaya çalışıyorlar: “Noldi, noldi.. Instagram açıldı” diyorlar..

Sanki biz, “Instagram kapandı. Artık Türkiye’de hiçbir güç Instagramı tekrar açamaz. Bundan sonra da iflas eder, biter” demişiz.

Instagram’ın, Türkiye’nin taleplerini kabul ettiğinde, tekrar açılacağını, ilk günden söyledik. Ki, bundan başka ihtimalin de olmadığını belirttik.
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Çünkü daha önce de başka sosyal medya platformları için benzeri olmuştu..

Türkiye’nin isteği kabul edilince, ilgili sosyal medya platformu açılmıştı.

O zamanki sorun, sadece temsilcilikler üzerinden yürümüştü.

Şimdi kısmen temsilci, kısmen hesap kapatma, kısmen ayrımcılık ve katalog suçlarına yönelik Türkiye’nin taleplerinin yerine getirilmemesi vardı.

Instagram, talepleri büyük oranda kabul etti.

Bir-iki küçük noktada ise, uzlaşarak çözüm bulacaklarının sözünü verdi..

Instagram, küresel bir şirket..

Terörist İsrail’in avukatlığına soyunan ve savunmasını üstlenen Amerika’nın bir şirketi..

Bu kadar vurdumduymaz, o kadar külhanbeyi, o kadar çakal bir devlet..

Ama onlar dahi dize geldiler..

Erişim engeli getirildiğinde, “Özgürlük istiyoruz. İnstagrama ulaşmak istiyoruz” diyerek kendilerini yırtanlar..

YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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