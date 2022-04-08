IC Vakfı “Topluma Hizmet İlkesi” ile güçlü bir iyilik zinciri kurdu

Burs şartlarına “Topluma Hizmet İlkesi” maddesini ekleyen Vakfın bu uygulamasıyla sosyal projelerde yer alan bursiyer öğrenciler, bir yılda 12.000 saatlik sosyal hizmet üreterek sivil toplum gönüllülüğünde örnek bir performansa imza attılar.

“Herkese uzanan güçlü bir iyilik zinciri kurduk”

Faaliyetleriyle toplumun farklı katmanlarına ulaşmayı önemsediklerini belirten IC İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, “Gençlerimizin sosyal duyarlılıklarının gelişimi ile toplumsal fayda üretme, gönüllülük ve sosyal sorumluluk yetkinliklerine katkı sağlamak adına burs şartlarımız arasına ‘Toplumsal Hizmet’ kriterini ekledik. Gençlerimizde ‘topluma, insanlığa nasıl daha faydalı olabilirim’ duygusunu geliştirmek ve ‘daha iyi bir dünya için ben de yardımcı olabilirim’ fikrini çoğaltmak istedik. Bursiyerlerimizin, öğrenimlerinin yanı sıra kendilerine yapacakları her katkının, uzun vadede topluma fayda olarak döneceğini biliyoruz. Bu gerçekten hareketle eğitim gören gençlerimize sağladığımız maddi desteğin yanı sıra, hayata atıldıklarında da eşitlikçi, dayanışmacı, insan odaklı ve toplumsal fayda üreten bireyler olabilmelerine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Toplumsal değişimin dinamiklerini gençlerin enerjisiyle harekete geçirdiğimiz bu çalışmamızın sürdürülebilir sosyal kalkınma için başarılı bir model olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmamızla etki alanı geniş, herkese dokunan uzun ve güçlü bir iyilik zinciri kurduğumuza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Geniş bir sosyal etki alanına ulaştı

IC Vakfı’nın burs şartları arasına aldığı “Topluma Hizmet” maddesi ile bir öğretim yılı boyunca en az 30 saat gönüllü hizmeti kabul eden bursiyerler, çeşitli sosyal projelerde yer aldılar. Eğitsel programlardan yardım kampanyalarına dek geniş bir sosyal etki alanında görev alan bursiyerler, IC Vakfı etkinliklerinin yanı sıra Türk Kızılayı, Lösev, UÇİM Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, Yeryüzü Doktorları gibi sivil toplum kuruluşlarının da çalışmalarına katılarak destek verdiler. Vakfın bursiyerleri arasında bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin, bölgedeki köy okullarına yaptıkları yardım çalışmaları da eğitimde eşitliğe katkı adına farkındalık yaratan bir çalışma olarak dikkat çekti. Projeyle birer sivil toplum gönüllüsüne dönüşen bursiyer öğrenciler, ilk yardım eğitimlerinden sosyal yardım gruplarının kurulmasına dek gönüllülüğü, ekip çalışmasını, sosyal duyarlılık ve görev üstlenmenin sorumluluğunu deneyimledikleri çalışmalarda yer aldılar.

IC Vakfı hakkında

IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen’in 1984 yılından itibaren planlı bir şekilde gerçekleştirdiği eğitime destek faaliyetleri, 2004 yılında IC İbrahim Çeçen Vakfı’nın kurulması ile kurumsal bir yapıya kavuşmuştur. Vakfın öncelikleri arasında;

Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi ve başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursları,

Eğitim kurumlarına katkı ve bağışlar,

Kültür ve spor aktivitelerine destek,

Sağlık yardımları yer almaktadır.

Büyük gurur ve mutluluk duyulan çalışmalar kapsamında, Vakfın eğitim bursu ile desteklediği öğrenci sayısı bugün 15 bini aşmış durumdadır.

Ağrı’da kurulan İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hibe edilmiştir. Üniversite, 2007- 2008 öğretim yılı itibarı ile eğitime başlamıştır. Birçok kurum ve STK ile işbirlikleri de yürüten IC Vakfı, Birleşmiş Milletler Global Compact imzacısıdır.