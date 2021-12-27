İç pilav malzemeleri neler, iç pilav nasıl yapılır?

İç Pilav tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

250 gr kuzu ciğeri (veya tavuk ciğeri)

1,5 su bardağı pirinç

1 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı dolma fıstığı

2,5 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı dolma baharı (tepeleme)

1 çay kaşığı tarçın (tepeleme)

yarım çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı zeytinyağı + 2 kaşık zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su

Tuz

Nasıl yapılır?

Ciğerimizi tavla zarının 2 katı büyüklüğünde doğrayalım. Pirinci sıcak suda ıslatalım. Soğanı yemeklik küp doğrayalım. Zeytinyağının yarısını pilav tencerenize alın. Soğanları ekleyerek yağınızı yakmadan pembeleşinceye kadar kavurun. Dolma fıstığını da ekleyerek kavurmaya devam edin. Rengi dönmeye yakın ciğerlerinizi ekleyin. Tüm malzememizi, 3-4 dk. orta hararetteki ateşte kavuralım. Yıkayıp süzdüğümüz pirinci ekleyelim. Kavurmaya devam ettiğimiz pirince dolma baharı, karabiber ve tarçını ekleyelim. Kavurma işlemimiz bitince kuş üzümünü ekleyin. Sıcak suyumuzu eklediğimizde, kalan zeytinyağı ve tuzu da en son ekleyip, İç pilavımızı önce harlı ardından kısık ateşte alalım. Suyunu çektirdiğiniz pilavı, 20-30 dk. sofra bezine bohçalayarak, demlendirin. İç pilavımız servise hazır. Afiyet olsun.

Kestaneli iç pilav nasıl yapılır? Kolay tarif

Pirinci tuzlu sıcak suda 30 dakika bekletin. Kestanelerin kabuklarını soyup tuzlu suda haşlayın. Zeytinyağını tencerede ısıtın. Pirinçleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Su, şeker ve tuzu ekleyip su kaynayıncaya kadar harlı ateşte pişirin.

Bademli pilav tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Sıcak suda kabuklu bademler bir süre bekletilerek, kabukları soyulur. Pilav tenceresinde, tereyağı ve sıvı yağ birlikte eritilir. Kabukları soyulan bademler, yağda çok az kavrulur. Üzerine ayıklanmış ve yıkanmış pirinç eklenerek, kavurmaya devam edilir.