IC Holding ve Grup Şirketleri 14 ‘Great Place To Work’ sertifikasıyla sektöre öncülük ediyor

Çalışanlardan alınan geri bildirimlere dayanan “Great Place to Work” sertifikası, şirketlerin kültürünü ve çalışan deneyimlerini iyileştirmeleri için kapsamlı bir rehber sunuyor. Great Place to Work Enstitüsü, IC Holding ile grup şirketlerine 14 adet Great Place To Work sertifkası takdim etti.

Güçlü ilişkinin bir sonucu

IC Holding İnsan Kaynakları Direktörü Nazire Ulusoy, IC Holding bünyesinde, sektördeki başarılarının yanı sıra çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimine de büyük önem verdiklerini ifade etti. Ulusoy, “Great Place to Work” sertifikasının kendilerine kazandırdığı bu ödülün, çalışanlarıyla kurdukları güçlü ilişkinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Kararlı adımlar

Açık iletişim ve güven temelli bir kültür oluşturma çabalarının, çalışanlarının yeteneklerini ve yenilikçi fikirlerini teşvik eden bir ortam hazırlamaya imkan tanıdığına dikkati çeken Ulusoy, “IC Holding olarak, Great Place to Work Enstitüsü’nün misyonuna uygun biçimde, herkes için harika iş yerleri oluşturmaya yönelik kararlı adımlarımızla, sektörde öncü bir çalışma ortamı oluşturmaya devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.