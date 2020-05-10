İç Anadolu'da 65 yaş ve üzerindekiler güzel havanın keyfini çıkardı

KONYA (AA) - Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzun süre evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasının ardından güzel havanın tadını çıkardı.

Konya'da saat 11.00'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların, sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri gözlendi. Maske ve eldiven takarak eşleriyle beraber sokağa çıkanlar, evlerine yakın parklarda dolaştı. Bazı kişiler ise evlerinin önünde oturmayı tercih etti. Uzun sürenin ardından ilk defa dışarı çıkan 65 yaş üstü kişiler, saat 15.00'te evlerine geri dönecek.

Eşiyle birlikte sokağa çıkan Musa Uslu (68), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 gündür dışarı çıkamadığını söyledi. Yaşlılara tanınan 4 saatlik serbestliğin kendilerine iyi geldiğini belirten Uslu, "Evde otura otura çok kilo almıştık. Yürümek iyi gelecek." dedi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun zamanın ardından sokağa çıktı. Kent Meydanı başta olmak üzere park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı.

- Aksaray

Aksaray’da uzun süredir evde kalan 65 yaş üstü vatandaşların yasağın kalkmasıyla sokağa çıktıkları görüldü. Maske ve eldiven kullanarak sokağa çıkan yaşlılar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Ulu Cami çevresinde sosyal mesafeye dikkat ederek güzel havanın keyfini çıkardı.

- Karaman

Karaman'da ise Kovid-19 ile mücadele sürecinde, uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar 11.00 itibarıyla sokağa çıkmaya başladı. Evlerinin yakınlarındaki parklara çıkan bazı kişiler, güneşli havanın tadını çıkardı. Maske takarak sosyal mesafe kuralına riayet eden vatandaşların evlerinden uzaklaşmadıkları görüldü.