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İç Anadolu ve Ege arası iş hacmi gelişiyor

Ege Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), İç Anadolu Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (İÇGİAF) üyelerini İzmir’de ağırladı.

22 Mart 2019 Cuma 12:07
İç Anadolu ve Ege arası iş hacmi gelişiyor

Ege Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), İç Anadolu Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (İÇGİAF) üyelerini İzmir’de ağırladı. Ziyarette, bünyesinde Eskişehir, Ankara, Konya, Kayseri, Tokat, Amasya ve Bitlis’te faaliyet gösteren derneklerin bulunduğu İÇGİAF ile Ege arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi görüşülen ilk maddeler arasında yer aldı.


İlk olarak, İç Anadolu Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (İÇGİAF) Başkanı Fatma Semiz başkanlığındaki heyet, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde düzenlenen öğle yemeğinde üyelerle bir araya geldi. Toplantıya EGİAD Başkanı Mustafa Aslan ve EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter ev sahipliği yaptı. Programa, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Seda Kaya da katılım gösterdi. Ekonomi, ticari konular ve iş birlikteliklerine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, karşılıklı memnuniyet ifadeleri kullanıldı. Toplantıda konuşan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, hedeflerinin arasında iller arasındaki ticari ve sosyal dayanışmayı arttırmak olduğunu belirterek, “Türkiye’nin en büyük ekonomi tabanlı derneği EGİAD ve içinde yer aldığı EGİFED ve BASİFED gibi federasyonların İÇGİAF ile biraraya gelmesinden çok memnun olduk. Kentimizin, bölgemizin ve Türkiye’nin ekonomi hedeflerine ulaşmasında biz sanayicilere ve iş dünyasına büyük görev düşmektedir. GİAD’larımızla bu hedefe ulaşmada itici güç olmaya gayret göstereceğiz. Derneğimiz, bölgemiz ve ülkemiz için projeler üretmeye devam edecek” dedi.



"Genç iş insanları olarak artan bir sinerji ile faaliyetlerimize devam etmekteyiz"


EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter da, İzmir, Manisa, Akhisar, Nazilli ve Bandırma’da faaliyet gösteren Ege Bölgesi’nde itici güç olan STK’larla birlikte hareket ettiklerini ve bin 100 iş insanını temsil ettiklerini ifade ederek, "EGİFED olarak bölgenin farklı noktalarında faaliyette bulunan iş insanlarına ulaşabilmemiz büyük bir güç ve başarıdır. Biz genç iş insanları olarak artan bir sinerji ile faaliyetlerimize devam etmekteyiz. İÇGİAF ile işbirliği ve dayanışmanın verdiği kuvvet, Egeli iş dünyasının sesini ve elini güçlendirecektir" şeklinde konuştu.


Endüstri 4.0 dönüşümünün yaşanmasıyla ticaretin yeniden şekillendiğini belirten İÇGİAF Başkan Fatma Semiz ise zorlaşan rekabet şartlarında iş insanlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiren İzmir ile sanayi ve üretimde her zaman önemli bir bölge olan İç Anadolulu iş insanlarının güçlerini birleştirerek, daha büyük projelere yatırımlar yapabileceklerini kaydeden Semiz, “Hedefimiz, İç Anadolu ve Ege arası iş hacmini geliştirerek ülkeye katkı sağlamak” dedi.


Ardından EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Mehmet Sancak’ın firması Dikkan A.Ş. Fabrikasını gezen İÇGİAF heyeti, EGİFED Ege Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu’nun yönetim kurulu toplantısına da katılarak temaslarını sürdürdü. Ayrıca, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile de bir araya gelen heyet, gündemde yer alan gelişmeleri ve yerel seçim sürecini değerlendirdi. Toplantıda İzmir ve Ege Bölgesi’nin ekonomisi, yapılabilecek ortak yatırımlar görüşüldü.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:07
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