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Ibrahimovic bir yıl daha Los Angeles Galaxy'de!

ABD takımlarından Los Angeles Galaxy'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Ibrahimovic, sözleşmesi bir yıl daha uzattı.

18 Aralık 2018 Salı 22:07
Ibrahimovic bir yıl daha Los Angeles Galaxy'de!

Los Angeles Galaxy Kulübü, Ibrahimovic'in sözleşmesinin yenilendiğini ve 37 yaşındaki futbolcunun 2019 sezonunda da takımda forma giyeceğini duyurdu.

Kariyeri boyunca Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain ve Manchester United'da görev yapan Ibrahimovic, bu yıl Los Angeles Galaxy'ye transfer olmuştu. Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'de çıktığı 27 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:07
  1. Manchester United
  2. Manchester
  3. Barcelona
  4. Amerika
  5. İsveç
  6. Milan
  7. Malmö
  8. Juventus
  9. Ibrahimovic
  10. Los Angeles

YORUM YAZ

  • YaşarYaşar58 dk önce
    Hani beşiktaşa geliyordu. ... sizin haberinizdi ...

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