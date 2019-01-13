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İbrahim Yılmazcan kimdir | AK Parti Kahramanmaraş Pazarcık belediye başkan adayı İbrahim Yılmazcan

İbrahim Yılmazcan AK Parti Kahramanmaraş Pazarcık belediye başkan adayı olmasıyla birlikte İbrahim Yılmazcan'nin kim olduğu araştırılıyor. Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan adayı İbrahim Yılmazcan kimdir? İşte İbrahim Yılmazcan biyografisi

13 Ocak 2019 Pazar 14:58
İbrahim Yılmazcan kimdir | AK Parti Kahramanmaraş Pazarcık belediye başkan adayı İbrahim Yılmazcan

İbrahim Yılmazcan AK Parti Kahramanmaraş Pazarcık belediye başkan adayı olmasıyla birlikte İbrahim Yılmazcan'nin kim olduğu araştırılıyor. Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan adayı İbrahim Yılmazcan kimdir? İşte İbrahim Yılmazcan biyografisi...

İbrahim Yılmazcan kimdir?

10.08.1960 yılında Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde doğdu. İlköğretim ve Lise öğrenimini Pazarcık ilçesinde tamamlardı. Üniversite öğrenimini ise Anadolu Üniversitesi Coğrafya bölümünde tamamlayarak mezun oldu. 1982 yılında Kahramanmaraş Lisesinde Coğrafya öğretmeni olarak göreve başladı. 1986 yılından itibaren Pazarcık ilçesinde 32 yıl bir fiil lise müdürü olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 14:58
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