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İbrahim Üzülmez: “Süper Lig hedefimize ulaşmak istiyoruz”

Ligin bitimine 3 hafta kala deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-0 mağlup eden Gençlerbirliği, süper lig kapısını araladı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 22:04
İbrahim Üzülmez: “Süper Lig hedefimize ulaşmak istiyoruz”

Ligin bitimine 3 hafta kala deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-0 mağlup eden Gençlerbirliği, süper lig kapısını araladı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kalan 3 haftada gayreti, isteği, arzuyu göstererek süper lig yolunu başarmak istediklerini söyledi.


Kağıt üzerinde favori çıktıklarını ancak bu tür maçlarda rakibe saygının önemine vurgu yapan Üzülmez, “2 hafta önce Giresunspor ile bu genç kardeşlerimiz iyi mücadele ederek berabere kalmışlardı. Biz de bu hataya düşmemek için sahada oyuncularımız rakibe saygı gösterip iyi bir mücadele oraya koydular. Zor durumda olan rakibimizde genç oyuncuların mücadelesini takdir edip alkışlamamız gerekiyor” dedi.



Uzun yıllar Kardemir Karabükspor formasını giydiğini ve takımın bu durumda olmasına çok üzüldüğünü de kaydeden İbrahim Üzülmez, “Bu kulüpte sayısız maçlar oynamış biri olup stadın boş olmasını üzülerek izledim. Benim profesyonel olarak ilk milli takım seçmelerine gittiğim takımdır Karabükspor. Benim gönlümde ayrı bir yeri var. Bugün çok üzüldüm. Niye bu takım buralara geldi, bunları irdelemek lazım. Oyuncularımı kutluyorum. Genç kardeşlerimize saygı duyarak iyi bir mücadele ettik. Kalan 3 haftada gayreti, isteği, arzuyu göstererek Hak ettiği süper lig yolunu başarmak istiyoruz. Önümüzde Denizlispor maçı var. O maça iyi bir şekilde hazırlanıp iyi mücadele alıp, hedeflediğimiz süper lige ulaşmak en büyük dileğimiz. Genç oyuncularımıza oynattık. Bazı maçlarda farklı rotasyon içerisinde olabilir. Bazı şeyleri rayına oturmadan ciddiyeti elden bırakmamak gerekiyor. Futbol işinizden uzaklaştığınızda gayri ihtiyarı bir mücadele içinde olduğunuzda daha içinde sıkılar yaşayabiliyorsunuz. İşimizi ciddiye almaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımıza fırsat verdik. Pazar gününe kadar iyi hazırlık yapıp en iyi oyuncu kadrosuyla sahaya çıkıp istediğimizi sonucu almak en büyük dileğimiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 22:04
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