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Aktüel İbrahim Tatlıses'in kızından ortak yayın için sürpriz çıkış! Türkiye depremine ilişkin...
Aktüel

İbrahim Tatlıses'in kızından ortak yayın için sürpriz çıkış! Türkiye depremine ilişkin...

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ili vurmuş ve çok sayıda binanın yıkılmasına neden olmuştu. Enkaz altında kalan vatandaşlar için seferber olan ekipler çok sayıda mucize kurtuluşa imza atarken televizyon ekranlarında yaraların sarılması için tüm Türkiye tek yürek oldu ve dün gece bağış gecesi düzenlendi. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda bağış gecesi hakkında sürpriz açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 15:30:00 -
İbrahim Tatlıses'in kızından ortak yayın için sürpriz çıkış! Türkiye depremine ilişkin...

Kahramanmaraş'ta  9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ili vurmuş ve çok sayıda binanın yıkılmasına neden olmuştu. Enkaz altında kalan vatandaşlar için seferber olan ekipler çok sayıda mucize kurtuluşa imza atarken televizyon ekranlarında yaraların sarılması için tüm Türkiye tek yürek oldu ve dün gece bağış gecesi düzenlendi. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda bağış gecesi hakkında sürpriz açıklamalar yaptı.

Türkiye deprem felaketinde büyük kayıplar verirken vatandaşlar da depremzedeler için seferber oldu. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da evinin kapılarını depremzedelere açtığını duyurmuştu.

Hem depremde yara alan insanlar için hem de hayvanlar için uğraşan Çıtak'ın babası geçtiğimiz akşam yayınlanan ortak yayındaki bağış gecesine çocukları için bağışta bulundu.

Dilan Çıtak ise bu konuda bir paylaşım yaptı ve bazı markalara sitem etti. Çıtak paylaşımında "Markaların adını utanmadan bastıra bastıra söyleyerek bağış yapan herkes adına ben utandım" dedi.

İbrahim Tatlıses'in kızı "Babam dahil şirketleri olup ama sadece çocukları adına bağış yapan ve son harçlıklarını ek gelirlerini bağışlayan herkesin kalbinden öperim" demeyi de ihmal etmedi.

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