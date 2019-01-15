İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı kimdir?

Sanatçı İbrahim Tatlıses’in annesi Leyla Tatlı hayatını kaybettiği öğrenildi. Leyla Tatlı, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Türkücü İbrahim Tatlıses, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Leyla Tatlı'yı sık sık ziyaret ediyordu. Bugün öğlen saatlerinde İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı'yı kaybettiği öğrenildi. Leyla Tatlı, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Acı haberi alan ünlü türkücü soluğu hastanede aldı. Leyla Tatlı'nın cenaze töreni ile ilgili detayların iki saaat içinde belirleneceği ifade edildi.

İbrahim Tatlıses, ve ailesi. İbrahim Tatlıses, 1952 yılında yedi çocuklu fakir bir ailenin , Leyla ve ciğerci Ahmet Tatlı'nın ilk çocuğu olarak Şanlıurfa da dünyaya geldi. Doğduğunda, babası hapiste olduğu için ilk kez demir parmaklıklar arasında gördü babasını. Belirli bir zaman sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etmeye karar verir. İstanbul'a gelen Tatlıses ve Ailesi burada bulunan akrabalarının yanına yerleşir. İbrahim Tatlıses, 80'lerin başında kendisini şöhret basamaklarını tırmanırken buldu. İbrahim Tatlı, İstanbul'a geldiğinde müzisyen Yılmaz Tatlıses'le tanıştı ve Tatlı olan soy ismini Yılmaz Tatlıses'in tavsiyesiyle Tatlıses olarak değiştirdi. Müzik çevrelerince çok özel kabul edilen sesi sayesinde, kısa zamanda İstanbul'da sahne almaya başladı. 1977 de "Ayağında Kundura" albümü ile müzik piyasasına giriş yapmış oldu. "Sabuha", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Mumdur" türküleri halk tarafından çok beğenildi ve uzun yıllar popülerliğini korudu.