İbrahim Saraçoğlu varis tedavisi! Varis için doğal tedavi: Evde limonla varis tedavisi nasıl yapılır?

Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesidir. Başlangıçta damarların genişlemesi sonucu şişlikler görülse de varis bulgularının artması ile büyük damar paketleri oluşabilir ve hatta damar çatlamaları görülebilir. Başlıca tedavi yöntemleri cerrahi tedavi , varis çorabı, skleroterapi ( iğne tedavisi ) ve endovenöz girişimler ( damar içinden lazer tedavisi ) şeklindedir. Her bir yöntem varisin boyutuna ve yaygınlığına göre uygulanır.

Varis neden olur?

Gebelik, şişmanlık, uzun süre ayakta kalmak, bazı meslekler, kadın olmak, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri, dar giysiler giymek, kabızlık, yaşlılık ve genetik faktörler nedeni ile varis oluşabilir. Varis, toplardamar kapakçığındaki yetmezlik sonucu oluşur. Kan sürekli geriye kaçar ve göllenir.

Tırnak Mantarını Yok Eden Doğal Yöntem

Uzun süre oturmaktan oluşan varisli damarlar, kan dolaşımının yavaşlaması ve yaşın ilerlemesi gibi sebeplerden doğar. Modern hayatın bize sağladığı işler çoğunlukla oturmak ve bir bilgisayar ekranına bakmaktan veya uzun süre ayakta durmaktan ibaret. Vücudumuz bu şekilde aktif olmayan bir hayata alışık olmadığı için sıklıkla problem çıkarıyor. Çoğunlukla kötü görünüme sebep olan bu damarlar bazen ağrılara da sebep olabiliyor.

Varisli damarlardan kurtulmanın en kolay yolu yüzümüzü doğaya dönmek ve hayatımızı biraz daha düzenli yaşamaya çabalamaktır. Beslenme düzeninizde ve yaşayış şeklinizde yapacağınız küçük değişikliklerle hem varisli damarların önüne geçebilir, hem de yeniden oluşmalarını engelleyebilirsiniz. Hayvansal protein ve C vitamini desteği almak ilk yapılması gerekenlerdendir. Ayrıca trans yağlardan da uzak durmalısınız.

Bir gıda daha var ki, varisli damarlarınızı iyileştirecek önemli faydalar sağlıyor. At kestanesi doğada da bulabileceğiniz gibi, aktarlardan da kolaylıkla temin edebilirsiniz. Bu içeriğimizde size tarifler vereceğiz ve her biri bir diğerinden daha faydalı olacaktır. İşte varis tedavisi için doğal öneriler

Prof. Dr. İBRAHİM ADNAN SARAÇOĞLU ÖNERİYOR!

Kan dolaşımının düzenlenmesinde beyaz lahananın etkisi, diğer hiçbir meyve veya sebzede bulunmaz. Beyaz lahana ayrıca toplardamar yetmezliği yani varis ve huzursuz bacak sendromunda da etkilidir.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU

Huzursuz bacak sendromu, bacaklarda rahatsızlık hissi ile ortaya çıkan fakat tam tarif edilemeyen bir hastalıktır.

Kişiler genellikle bacaklarında rahatsızlık, karıncalanma, gerilme hissi, ağrı ve uyuşma benzeri şikayetlerle hekimlerine başvururlar. Bu hastalığın yakınma şiddeti çok fazla olduğundan, günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkiler. Araştırmalarım sonucunda benim önerim; siyah hardal tohumu ve soğuk sıkım çörekotu yağı kullanılmasıdır.

Silme bir çay kaşığı siyah hardal tohumunu birkaç yudum su ile günde bir defa aç karnına çiğnemeden yutun. Siyah hardal tohumu ile aynı gün, günde bir defa aç karnına bir yemek kaşığı soğuk sıkım çörekotu yağını da tüketin.

Tüm bu kürleri kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus; bitkinin raf ömrüdür.

İkincisi; bitkinin doğru zamanda toplanmış olmasıdır.

Üçüncüsü ise bitkinin nasıl kurutulmuş olduğudur.

Her bitkinin özelliğine göre uygun koşullarda kurutulmuş olması gerekir. Bazı bitkiler gölgede, bazıları güneşte, bazıları ise karanlıkta kuruması gerekir.

En önemlisi ise kullanacağınız bitkinin mutlak surette doğru tür olmasıdır.

Eğer doğru bitki türü değil ise kürün etkisi büyük oranda azalır.

Bu kürlerde dikkat edilecek husus; siyah hardal tohumunu safra kesesi şikayeti, böbrek yetmezliği ve tiroit şikayeti olan kişilerin kullanmamasıdır.

Varis tedavisi için İbrahim Saraçoğlu kürü

Kaynayan 1 su bardağı suyun içine, 1 tatlı kaşığı kırkkilit bitkisi atın ve ağzı kapalı olarak 3 dakika kısık ateşte kaynatın. Kaynayan 1 su bardağı suyun içine, bir tutam (5-6 gram) çobançantası bitkisi atın ve aynı şekilde ağzı kapalı halde 3 dakika kaynatın.

Tedavi yöntemi için malzemelerimiz şu şekilde:

2 çay kaşığı at kestanesi özü

2 çay kaşığı at kestanesi tentürü

2 gr bal mumu

5 yemek kaşığı lanolin

3 yemek kaşığı sarı kantaron veya kadife çiçeği

Hazırlanışı

Dar ve yüksek bir kap içerisinde lanolin ve at kestanesi özü ve tentürünü homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Ardından, bal mumunu kısık ateşte eriterek karışıma ekleyin, ayrı bir kaba alın ve soğumaya bırakın.

Kullanımı

İnce bir tabaka halinde varisli bölgeye uygulayın ve oda sıcaklığında muhafaza edin.

2.Tarifimiz

Malzemeler

40 ml at kestanesi özü

40 ml at kestanesi tentürü

10 damla biberiye yağı – kan dolaşımınızı düzenleyecektir.

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri sprey başlıklı bir şişeye koyun ve güzelce çalkalayın. Varislere püskürterek uygulayın ve emilmesini bekleyin. Ardından durulayın.

Varis için doğal tedavi

Elma sirkesini pamuklu bir bez yardımıyla ıslatıp varisli bölgede bitkisel tedaviye başlayabilirsiniz. Elmalı sirkeye batırdığınız bezi 30 – 35 dakika varisin olduğu bölgeye sararak bekletebilirsiniz. Bu esnada bacaklarınızı vücut hizasını geçer vaziyette yukarıya doğru uzatın. Bu pozisyonda 10-15 dakika bekleyin.

Varis Kaşıntısı Nasıl Geçer?

Lazer İle Varis Tedavisi.

Radyo Frekans İle Tedavi.

Skleroterapi İle Tedavi.

EVLA (damar içinden lazer)

EVRFA (damar içinden radyo frekans)

Yapıştırma (damarı içten yapıştırıcı ile tıkamak)

Limonla varis tedavisi

Limonla Varis Tedavisi Mümkün mü? Limonla varis tedavisi mümkün değildir. Limon, C vitamininden zengin bir meyvedir. Evde C vitaminini sağlaması dışında varisle ilgili bir faydası yoktur.

Varisli bacağa ne sürülür? Vazelin varise iyi gelir mi?

Bu nedenle varisli bölgelere zeytinyağı ile birlikte masaj yapmak kan dolaşımını hızlandırır, iltihaplanmayı ve ağrıyı azaltır. E vitamini ile zeytinyağından eşit miktarlarda alıp çok azcık ısıtılır. Sonrasında ılık olan bu karışım varisli cilt üstüne sürülerek masaj yapılır.