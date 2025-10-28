İbrahim Saraçoğlu öyle bir çay önerdi ki: Öksürüğü ve balgamı bıçak gibi kesiyor... Önemi nedir?

Bitki çayları özellikle soğuk havalarda tercih edilir. Özellikle de kas ağrıları, öksürük, soğuk algınlığı gibi viral efeksiyonlara karşı şifa kaynağı çaylar koruyuculuk sağlar. İbrahim Saraçoğlu'nun da önerdiği şifalı çay tarifi ile bu sıkıntılardan kurtulabilirsiniz. Öksürüğü, soğuk algınlığını ve balgamı bıçak gibi kesen İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği şifalı kekik çayı tarifi ile ilgili tüm merak edilenler...

pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen, anti-viral özelliği bulunan ve kış aylarında soğuk algınlığı, öksürük gibi durumlarda sıkça kullanılan kekik çayı içeriğindeki bileşenler ile cilt temizliğinde de tercih edilir. Kolaylıkla demlenebilen kekik, aynı zamanda demlendikten sonra tonik olarak da kullanılabilir. Yüz bölgesine bir pamuk yardımı ile sürülen kekik çayı ciltte ten rengini eşitler. Kekik çayı anı zamanda kadınlar için zor ve sancılı bir dönem olan adet zamanlarında da kas gevşetici etki gösterir. İşte kekik çayının faydaları yazımızda.

KEKİK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kekik çayı yapımı basit ve pratiktir. Kuru kekik çayı hazırlığında soğuk su içine kuru kekik eklenerek kaynatılır. 10 dakika kaynatıldıktan sonra süzülür ve içmeye hazır hale gelir.

KEKİK ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Taze kekikten çay, demleme yöntemi ile hazırlanır. Kekik çayı için bir çaydanlığa taze kekik yapraklarını koyun, ardından üzerine sıcak su ekleyerek demlemeye bırakın. 15 dakikanın ardından kekik çayı yapraklarını süzün. Sıcak olan kekik çayı içinde bal ya da limon koymayı da tercih edebilirsiniz. Kekik çayının hazırlanmasında bir diğer alternatif ise infüzyonlu sudur. Burada suyun içinde kekik yaprakları 1 gece boyunca bekletildikten sonra tüketime hazır hale gelir.

KEKİK ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Kekik çayı sindirim ve idrar yolu rahatsızlıklarının yanı sıra adet sancısının hafifletilmesi için de kullanılır. Menstruasyon ağrısına iyi gelen bu kekik çayı sayesinde kişiler ağrılı adet dönemlerini daha rahat geçirebilir. Kekik çayının iyi geldiği diğer durumlar şunlardır: Kronik hastalıklar, öksürme, balgam, uyku düzeninde bozulma, kas ağrıları, kabızlık, adet sancısı, obezite, C, A vitamini eksikliği.

İBRAHİM SARAÇOĞLU KEKİK ÇAYI MALZEMELERİ

* 2 yaprak taze kekik

* 2 bardak sıcak su

* Arzuya göre limon ve çiçek balı

İBRAHİM SARAÇOĞLU KEKİK ÇAYI TARİFİ

İbrahim Saraçoğlu tarafından verilen kekik çayı tarifleri 3-4 ay düzenli bir şekilde sabah ve akşam olmak üzere içilmelidir. Düzenli bir şekilde tüketilen kekik çayının dağ kekiği ile yapılması önerilir. Saraçoğlu'nun kekik çayı tarifi için 2 kaşık dağ kekiğini 2 bardak su 8 dakika kaynatıp sıcak bir şekilde tüketebilirsiniz.