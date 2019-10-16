0553 313 94 23

İbrahim Kalın’dan DEAŞ açıklaması: Güvenli bölge mücadeleye zarar vermeyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin kurmak istediği güvenli bölge, hiçbir şekilde terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye zarar vermeyecek." açıklamasında bulundu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:20
İbrahim Kalın’dan DEAŞ açıklaması: Güvenli bölge mücadeleye zarar vermeyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BBC'de katıldığı programda, Türk Silahlı Kuvvetleri ile (TSK) Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güvenli bölge DEAŞ mücadelesine zarar vermeyecek

Türkiye'nin kurmak istediği güvenli bölgenin hiçbir şekilde terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye zarar vermeyeceğini vurgulayan Kalın, "Biz, Cerablus'ta DEAŞ ile mücadele ettik. 5 binden fazlasını tutukladık. 8 binden fazlasını da iade ya da sınır dışı ettik. Cerablus'ta 3 bin kadarını da etkisiz hale getirdik." dedi.

Kalın, "DEAŞ'ın hiçbir şekilde geri dönmemesi için çalışmaya devam edeceğiz. Irak'ta, Suriye'de ya da başka bir yerde." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, bunu nasıl garanti altına alacağı sorusu üzerine Kalın, "Afrin'de, Cerablus'ta ve diğer yerlerde yaptığımız gibi. İdlib'te de yaptığımız gibi." cevabını verdi.

Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye halkının ve Suriyeli mültecilerin güvenliği için tüm diğer ülkelerden daha fazla şey yaptık. 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu mültecileri Türkiye içindeki ve Suriye'deki DEAŞ saldırılarından koruduk. DEAŞ'a karşı mücadele sürecek ve hiçbir şekilde azalmayacak. Ayrıca, DEAŞ'a karşı süren uluslararası koalisyonla da iş birliği yapmayı sürdüreceğiz. Avrupa, Amerika, İran, Arap ülkeleri, Rusya ve diğerleriyle. Çünkü DEAŞ ortak düşman. Onlarla mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz."

İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, "Terörizmle mücadelemiz, hiçbir şekilde DEAŞ'a karşı mücadeleyi tehlikeye atmayacak ya da azaltmayacak. DEAŞ mahkumlarını kirli savaşta pazarlık kozu olarak kullanan PKK/YPG'dır." ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:20
  1. Ordu
  2. deaş
  3. İbrahim Kalın
  4. güvenli bölge
  5. bbc

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika’nın bölgede kurduğu tuzaklara dikkat!
    1. Amerika’nın bölgede kurduğu tuzaklara..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a..
    3. Kıymalı lazanya nasıl yapılır? Lazanya..
    4. Burdur'da korkutan deprem
    5. ‘Harekata destek veriyorsunuz’ deyip..
    6. Ambargo yeni Türkiye’yi bağlamaz
    7. Quaresma'dan asker selamı açıklaması!
    8. Lazanya nedir? Lazanya nasıl yapılır?
    9. Asker selamının sırrı ortaya çıktı:..
    10. Dünya gündemine bomba gibi düşmüştü!..
    11. Bahçeli'den sakal yorumlarına esprili..
    12. Başkentte pos cihazı tefeciliği yapan..
    13. CHP’li yönetime kayyım atandı!
    14. İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır?..
    15. Ekrem İmamoğlu'ndan mangalcılara kötü..
    16. Sorun “politik işaret” ise, “haç..
    17. Malatya merkezli "torbacı" operasyonu:..
    18. İbrahim Kalın’dan DEAŞ açıklaması:..
    19. Kamuda personel alımı sürüyor
    20. Uğur soğutucuda kayyım kalktı
    21. NASA yeni uzay giysilerini tanıttı
    22. Münbiç'te devriye atan Rusya'dan..
    23. Perakende satış hacmi yüzde 0.3 arttı
    24. Ciro endeksi yüzde 2.8 arttı
    25. Bütçe gelirleri 9 ayda yüzde 19.6 arttı
    26. Yeni sanayi sitesi için 21 Ekim’de..
    27. Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı..
    28. Hizmet ihracatçılarının hedefi 150..
    29. Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete..
    30. 1 kişinin öldüğü Afgan kavgasında 8..
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama
    Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama