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İbra etmek ne demek? İbra etmek TDK tanımı

Galatasaray Kulübü'nde Mustafa Cengiz ve yönetimi, ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, yönetsel yönden ibra edilmedi. Bu gelişmenin ardından 'İbra etmek ne demek?' ve 'ibra nedir?' soruları vatandaşlarca aranılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin TDK'nın yanıtı...

24 Mart 2019 Pazar 11:57
İbra etmek ne demek? İbra etmek TDK tanımı

Galatasaray Kulübü'nde Mustafa Cengiz ve yönetimi, ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, yönetsel yönden ibra edilmedi. Bu gelişmenin ardından 'İbra etmek ne demek?' ve 'ibra nedir?' soruları vatandaşlarca aranılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin TDK'nın yanıtı...

İbra etmek ne demek?

İbra etmek, Türk Dil Kurumu'na göre Arapça'dan Türkçe'ye giriş yapmıştır. Anlam bakımından 'Aklama', 'Temize Çıkarma' sonuçları ortaya çıkan ibra etme sözcüğü, beraat kelimesiyle de yakın anlam içermektedir. İbraname kelimesi de bu sözcükten türemiş ve 'Aklama Belgesi' anlamı taşımıştır.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:57
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