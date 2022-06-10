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Siyaset İBB yönetimi yine rezil oldu... Gerçek ortaya çıkınca haberi sildiler
Siyaset

İBB yönetimi yine rezil oldu... Gerçek ortaya çıkınca haberi sildiler

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun açıklamasından sonra CHP'li İBB yönetiminin reklamını yaptığı açılışı internet sitesinden sildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 12:49:00 -
İBB yönetimi yine rezil oldu... Gerçek ortaya çıkınca haberi sildiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "14 ilçede 35 okula daha spor salonu yaptık" açıklamasına, 2017'de belediyenin kurumsal hesabından yapılan paylaşımı hatırlatarak "Tamamı AK Parti döneminde başladı, birçoğu da bitirildi. Salonlara boya badana yapıp, açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı" diyerek tepki göstermişti.

Bu açıklama üzerine İBB'nin, ilgili haberi internet sitesinden sildiği ortaya çıktı.

Link tıklandığında haberin kaldırıldığı görülüyor.

Ancak silinen haberin duyurusu İBB kurumsal hesabında hâlâ duruyor.

Kaynak: Sabah

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