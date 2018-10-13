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İBB Spor Kulübü Voleybol Takımı Efeler Ligi'nde sahne alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 2018-2019 Efeler Ligi’nde sezonu açıyor. Bu sezon tamamı yerli ve milli oyunculardan kurulu bir kadro ile mücadele edecek olan turuncu-lacivertliler ilk maçında 14 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Tokat Belediye Plevne ile deplasmanda karşılaşacak.

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:52
İBB Spor Kulübü Voleybol Takımı Efeler Ligi'nde sahne alıyor

 

Voleybol Efeler Ligi’nde 2018-2019 sezonu heyecanı bu hafta başlıyor. Bu sezon hem Türkiye Ligi’nde hem de Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde tamamı yerli oyunculardan kurulu bir kadro ile mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı ilk maçına Tokat deplasmanında çıkıyor.

Turuncu-lacivertli ekip 14 Ekim Pazar günü Tokat Ali Yücel Spor Kompleksi’nde Tokat Belediye Plevne’nin rakibi olacak. Mücadele saat 15.30’da başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞI ÇARŞAMBA GÜNÜ

Hafta içinde Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde 1. Tur ilk maçına çıkan İstanbul BBSK, Finlandiya’nın Ford Store Levoranta Sastamala ekibini deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başararak tur için avantaj yakalamıştı. Avrupa Şampiyonlar Ligi 1. Tur rövanş maçı ise 17 Ekim 2018, Çarşamba günü, saat 17.00’de, İBB Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanacak.  

İBB Spor Voleybol Takımı, turu geçmesi halinde ise; CEV Şampiyonlar Ligi 2. Turunda VRCK Kazincbarcika (Macaristan) - PAOK Thessaloniki (Yunanistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 16:52
  1. Tokat
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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