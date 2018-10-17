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İBB Spor basketbol ve voleybolda avrupa maçlarına çıkıyor

FIBA Avrupa Kupası’nda gruplara kalan İstanbul Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı ile CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak adına mücadele veren voleybol takımı bugün sahaya çıkıyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:43
İBB Spor basketbol ve voleybolda avrupa maçlarına çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı FIBA Avrupa Kupası’nda ilk grup maçına çıkıyor. Turuncu-Lacivertliler C Grubu’nda eşleştiği Hollanda’nın Donar Groningen takımına konuk olacak. Sporscentrum Leeks’te oynanacak maç TSİ 20.30’da başlayacak.

İBB Spor Çek takımı Turi Svitavy ile İsveç temsilcisi BC Lulea’yı eleyerek gruplara kalmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un grubunda Pınar Karşıyaka ve Spirou Basket (Belçika) gibi takımlar bulunuyor.

VOLEYBOLDA CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI

İstanbul Büyükşehir Belediyespor voleybolda ise CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) Şampiyonlar Ligi arenasında sahne alacak. Bugün saat 17.00’de Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda Finlandiya ekibi Ford Store Levoranta Sastamala ile rövanş maçına çıkacak olan Turuncu-Lacivertliler rakibini yenerek tur atlamak istiyor. İBB Spor deplasmandaki mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçtan galibiyetle ayrılırsa 2. tura yükselecek. İBB SK tura devam etmesi halinde VRCK Kazincbarcika (Macaristan) - PAOK Thessaloniki (Yunanistan) müsabakasının galibi ile eşleşecek.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 13:43
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyespor

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