  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Borsada tarihi rekor!

Muğla açıklarında hareketlilik! Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi

Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel bombayı bıraktı! 100 gün sonra neler olacağını açıkladı

Avrupa kıtasındaki ülkeler Schengen vizesine takılmış! Sektör temsilcilerine verilen vize süresi kısaldı

Almanya ülkesi: Milyonlarca göçmene ihtiyaç var! Göçmen alacak, dünyaya ilan etti!

Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İmamoğlu'nun ilk icraati ortaya çıktı!

Yargıtay'dan EYT adaylarına kötü haber!

Bu da fiyasko çıktı! Göç İdaresi'nden o görüntülere yalanlama

Avrupa ülkesi Türkiye'den işçi alacak! Bu kez Almanya değil... Bol maaş verecekler

Türkiye ve BAE resmen anlaştı! Bakan Bolat duyurdu: Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlar
Gündem İBB plajı kirlilikten kapalıyken 200 metre mesafedeki özel plaj açık! Giriş: 300 lira
Gündem

İBB plajı kirlilikten kapalıyken 200 metre mesafedeki özel plaj açık! Giriş: 300 lira

Yeniakit Publisher
2023-07-04 01:08:00 -
İBB plajı kirlilikten kapalıyken 200 metre mesafedeki özel plaj açık! Giriş: 300 lira

İstanbul Bakırköy Florya'daki İBB'nin işlettiği Güneş Plajı'nın kanalizasyon hattından gelen pis su nedeniyle kapalı olmasına karşın 200 metre mesafedeki özel işletmenin ise 300 lira giriş ücretiyle açık olması tepkileri beraberinde getirdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı Florya'daki Güneş Plajı geçtiğimiz yıl kirlilik sebebiyle kapatılmıştı.

İstanbul'da yaz aylarının başlamasıyla plajlarda yoğunluk yaşanırken, Florya'da bulunan İBB'ye bağlı BELTUR'un işlettiği Güneş Plajı girişine gelenler kapıya kilit vurulduğunu gördü. Geçen yıl kanalizasyon hattından pis suyun denize karışmasıyla İstanbul Valiliği'nin kararıyla plaja girişler kapatılmıştı.

Özel plajın pahalılığı tepki çekti!

Kirlilik nedeniyle kapalı olan Güneş Plajı'nın 200 metre ilerisinde ise özel bir plajın açık olması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Özel plaja gelenler kişi başı girişin 300 lira olmasına tepki gösterdi. Özel plajın girişinde yoğunluk oluştuğu görülürken bazı vatandaşlar ise giriş ücretini çok bularak evlerine geri döndü.

Özel plajın işletmecileri ise kendi plajlarının temiz olduğunu ve suyun yüzmeye elverişli olduğunu ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polonya Bakanı Türkiye’nin vazgeçmesi gerektiğine işaret etti! Şaşkına uğratacak haberin detayları
Gündem

Polonya Bakanı Türkiye’nin vazgeçmesi gerektiğine işaret etti! Şaşkına uğratacak haberin detayları

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile Polonya'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalar yapt..
Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! Rus eşini her yerde arayan Türk koca, hayatının şokunu yaşadı
Gündem

Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! Rus eşini her yerde arayan Türk koca, hayatının şokunu yaşadı

Bir Türk ile evlenip 10 yıldır Antalya'da oturan Rus kadının, kocasının arkadaşıyla da nikah kıydığı ortaya çıktı. İkinci evliliğinde sahte ..
Çorum'daki altın rafinerisi Türkiye ihracatının yüzde 3'ünü yapıyor! Net serveti 5 milyar dolar
Ekonomi

Çorum'daki altın rafinerisi Türkiye ihracatının yüzde 3'ünü yapıyor! Net serveti 5 milyar dolar

Türkiye'nin altın ihracatındaki gücünü ve Ahmet Ahlatcı'nın büyüme hikayesini bu sözlerle anlattı! Çorum'daki altın rafinerisiyle Türkiye'ni..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23