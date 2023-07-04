İBB plajı kirlilikten kapalıyken 200 metre mesafedeki özel plaj açık! Giriş: 300 lira

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı Florya'daki Güneş Plajı geçtiğimiz yıl kirlilik sebebiyle kapatılmıştı.

İstanbul'da yaz aylarının başlamasıyla plajlarda yoğunluk yaşanırken, Florya'da bulunan İBB'ye bağlı BELTUR'un işlettiği Güneş Plajı girişine gelenler kapıya kilit vurulduğunu gördü. Geçen yıl kanalizasyon hattından pis suyun denize karışmasıyla İstanbul Valiliği'nin kararıyla plaja girişler kapatılmıştı.

Özel plajın pahalılığı tepki çekti!

Kirlilik nedeniyle kapalı olan Güneş Plajı'nın 200 metre ilerisinde ise özel bir plajın açık olması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Özel plaja gelenler kişi başı girişin 300 lira olmasına tepki gösterdi. Özel plajın girişinde yoğunluk oluştuğu görülürken bazı vatandaşlar ise giriş ücretini çok bularak evlerine geri döndü.

Özel plajın işletmecileri ise kendi plajlarının temiz olduğunu ve suyun yüzmeye elverişli olduğunu ifade etti.

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