0553 313 94 23

“IAAF Çocuk Atletizm” Projesi Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) 196 ülkede uygulattığı ve dünyadaki en etkin çocuk projesi olan “IAAF Çocuk Atletizmi” projesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayağı Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

22 Mart 2019 Cuma 16:56
“IAAF Çocuk Atletizm” Projesi Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) 196 ülkede uygulattığı ve dünyadaki en etkin çocuk projesi olan “IAAF Çocuk Atletizmi” projesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayağı Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.


Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin ev sahipliği yaptığı IAAF çocuk atletizmine; 72 kursiyer, eğlenceli çocuk atletizmi oyunlarına 80’i ilkokul, 30’u da Yakın Doğu Okul Öncesi öğrencileri olmak üzere toplam 110 öğrenci katıldı.


Projenin ilk gün açılışını gerçekleştiren IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği IAAF’ın 196 ülkede uygulanan bu projesinin kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde organize ediliyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



110 çocuğa, 72 kursiyer tarafından atletizm oyunları gerçekleştirildi


Düzenlenen etkinlik kapsamında, IAAF Çocuk Atletizmi Eğitici grup üyesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Atletizm Antrenörü Mehmet Serkan Aydın tarafından “Y” Nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş”, “Çocuklarda Antrenmana Geçişte Fizyolojik Farklılıklar ve Uyum”, “Çocuk Atletizmi Programı ve Uygulama Modelleri” dersleri verildi. Eğlenceli atletizm oyunlarına katılan 110 çocuğa, proje kapsamında seminere katılan 72 kursiyer tarafından teorik ders verildi.



“Fair-Play” Dersi Gazeteci Haldun Domaç tarafından verildi


Proje kapsamında, Öğretim Görevlisi ve Karar Grubu Üyesi, Aspor TV Yorumcusu Gazeteci Haldun Domaç tarafından “Fair-Play” dersi verilirken, Psikolojik Danışman Gözde Erdem tarafından ise “Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım” dersi verildi.



Unutulmayan spor insanları ile ilgili video gösterimi yapıldı


Çocuk atletizmi konusunda birçok teorik ve uygulamalı drillerin gösterildiği kursun son oturumunda, KKTC ve Türkiye de bir çok başarılara imza atmış, milli ve rekortmen sporcular ile spor insanları hatırlatıldı.


"Eskimeyen Değerler" başlığı altında, Kıbrıs Türk Futbolu’nun unutulmaz ve efsane isimlerinden Mete Adanır hakkında "Son Deplasman" adı altında hazırlanan kısa filmin sunumu yapıldı.


"Eskimeyen Değerlerimiz" sloganıyla eski milli atletler İsmail Akçay, Berk Tuna, eski milli futbolcu Mete Adanır adına Eralp Adanır ile Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ve Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Figen Yaman Lesinger’e, kursun düzenlenmesine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.


Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Figen Yaman Lesinger, Yakın Doğu Üniversitesinin ev sahipliğini üstlendiği bu organizasyonun uygulamaya geçilmesinde emeği olan ve her türlü ihtiyacın karşılanmasını sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’e teşekkürlerini iletti.



İşbirliği temennisinde bulundu


Türkiye Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi koordinatörü Necdet Ayaz da yaptığı kapanış konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi gibi büyük bir eğitim kurumunda ağırlanmaktan duydukları sonsuz memnuniyeti dile getirdi. Ayaz, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi gibi spora yön veren ve geleceğin spor adamlarını yetiştiren bir fakülteyle işbirliği içerisinde atletizm branşında daha bir çok kurs düzenlemek istediklerinin altını çizdi.


IAAF Çocuk Atletizmi, kursiyerlere katılım sertifikalarının verilmesi ve aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:56
  1. bilim
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman’da uyuşturucu haptan 2 şahsa tutuklama
    1. Karaman’da uyuşturucu haptan 2 şahsa..
    2. Uyuşturucuyla yakalanan zanlı..
    3. Sevgi yürüyüşü yapan Yıldırım’a büyük..
    4. BBP’li Ürgüp: "Beni tercih edenleri..
    5. Sarı Yeleklilere Champs-Elysees’de..
    6. İstanbul'da terör örgütü PKK'ya..
    7. İsveç'te halk Cuma namazı nöbeti tuttu
    8. Uyuşturucu ile mücadele eğitimi
    9. Vali Köşger’den 2 engelli sporcuya..
    10. 6’ıncı tiyatro günleri “Rumuz..
    11. Isparta Belediyesi’nden Nevruz Bayramı..
    12. Sıfır Atık Çalıştayı başladı
    13. AK Parti'nin Konya mitingi
    14. ATSO’dan 150 bin yeni istihdam sözü
    15. Fethiye uyuşturucu operasyonu: 1..
    16. Afyonkarahisar’da 97 kilo esrar ele..
    17. İsrail'de "Purim Bayramı" kutlanıyor
    18. Bursaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    19. "Her İstanbullunun bir dikili ağacı..
    20. Bozbey: "Projelere Bursalılar’la karar..
    21. Taksim 360 ofislerinin anahtar teslim..
    22. Martin Linnes'ten flaş Beşiktaş..
    23. Başkentte esnafı haraca bağlayan çete..
    24. Oy verme işlemi kaçta başlayacak?..
    25. PKK’nın İstanbul’daki hain planı..
    26. Başkan adayı Gökçe:"Değerlerimize göre..
    27. Ruhsatsız silah satıcılarına operasyon
    28. Fransa'da sarı yeleklilerin..
    29. Kadın dilencinin 3 saatlik hasılatı..
    30. Uyuşturucuyu battaniye ve kilimlerin..
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev