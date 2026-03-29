Huzistan Valiliği: ABD ve İsrail 10 bin metreküplük su deposunu vurdu
İran'ın Huzistan eyaletinde ABD ve İsrail saldırıları sivil altyapıyı hedef aldı. Vali Yardımcısı Veliullah Heyati, Heftgel kentindeki 10 bin metreküplük dev su deposunun vurulduğunu ancak can kaybı yaşanmadığını duyurdu.
İran basınında yer alan haberlere göre, Huzistan Valiliği Güvenlik ve Asayişten Sorumlu Vali Yardımcısı Veliullah Heyati, bölgedeki son saldırılara ilişkin resmi verileri paylaştı. Heyati, ABD ve İsrail hava unsurlarının Heftgel kentinde bulunan ve bölge için kritik öneme sahip 10 bin metreküplük su deposunu doğrudan hedef aldığını açıkladı.
YEDEK DEPO VURULDU: SU KESİNTİSİ YOK
Saldırının ardından yapılan incelemelerde can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, hedef alınan tesisin niteliğine dair detaylar da paylaşıldı. Vali Yardımcısı Heyati, vurulan yerin bir "yedek su deposu" olduğunu belirterek, kentin içme suyu temininde şu an için herhangi bir aksama veya kriz yaşanmadığının altını çizdi.
SİVİL ALTYAPI ATEŞ HATTINDA
28 Şubat'ta başlayan ve müzakere masasını deviren ABD-İsrail operasyonları, son günlerde enerji tesislerinden sonra su depoları gibi sivil yaşam alanlarına da kaymaya başladı. Eski dini lider Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkilinin öldürülmesinin ardından tırmanan gerilimde, İran'ın Huzistan gibi stratejik eyaletlerindeki sivil altyapı tesisleri açık hedef haline gelmiş durumda.