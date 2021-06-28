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Husilerin Arabistan’a gönderdiği 2 İHA daha imha edildi!
Dünya Husilerin Arabistan’a gönderdiği 2 İHA daha imha edildi!
Dünya

Husilerin Arabistan’a gönderdiği 2 İHA daha imha edildi!

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislere ait bomba yüklü 2 insansız hava aracının (İHA) daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 08:41:00 -
Husilerin Arabistan’a gönderdiği 2 İHA daha imha edildi!

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine 2 İHA gönderdiği ifade edildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin, İHA'ları etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Koalisyon güçlerinden 27 Haziran'da yapılan açıklamada, Husilere ait 2 balistik füze ile bomba yüklü bir İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.

Öte yandan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Necran, Abha ve Hamis Muşayt bölgelerindeki askeri noktalara 5 balistik füze ve 5 İHA ile saldırı düzenlediklerini belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

 

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