Hürjet ile Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisi

TUSAŞ: NF-5 UÇAKLARI YERİNE HÜRJET UÇACAK

Konuyla ilgili TUSAŞ'tan yapılan açıklamada ise uçuş ile Hürjet Projesi kapsamında bir ilkin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan Hürjet, 3 Eylül 2023 tarihinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile birlikte kol uçuşu yaptı. Türk Yıldızları akrobasi timi yakın gelecekte kullandığı NF-5 uçakları yerine Hürjet ile uçacak.