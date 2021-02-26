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Gündem Hulusi Akar şamarladı, Oda TV salağa yattı
Gündem

Hulusi Akar şamarladı, Oda TV salağa yattı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara’daki PKK katliamıyla ilgili, “Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor. AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak?” açıklaması yaptı. Tetikçi Oda TV, Bakan Akar’ın sözlerinin hedefini anlamamış gibi yaptı, açıkça salağa yattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 15:43:00 -
Hulusi Akar şamarladı, Oda TV salağa yattı

Caniliğe Türkiye genelinde büyük tepki gösterilirken, CHP'nin müttefiki HDP, terör örgütü PKK'yı aklamak için esirleri Türkiye'nin öldürdüğü yalanını ortaya attı.

Konuya dair açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor. AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı" dedi.

Karanlık Oda salağa yattı

CHP yandaşı tetikçi Oda TV de Hulusi Akar'ın sözlerini anlamazdan gelerek muhatabının kim olduğunu sorguladı. Oda TV yaptığı haberde, "Hulusi Akar'ın hedefinde kim var" ifadesini kullanarak adeta salağa yattı.

İşte o haber:

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