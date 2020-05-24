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Spor

Hull City’de 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yapılan testlerin ardından kulüpte 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 22:42:26 -
Hull City’de 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yapılan testlerin ardından kulüpte 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.


İngiltere Championship’te mücadele eden Hull City’de oyunculara, teknik ekibe ve personele Covid-19 testi yapıldı. Yapılan testler neticesinde 2 kişide durumun pozitif olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada 2 ismin kendilerini izole edeceği ve bundan sonra da kulüp tesislerine yalnızca negatif sonuçların olduğu isimlerin girebileceği ifade edildi. Hull City’nin yayımladığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hasta mahremiyeti nedeniyle testleri pozitif çıkan isimler açıklanmayacak. Şu ana kadar hiçbir belirti göstermeyen ve kendilerini kötü hissetmeyen 2 kişi, belirlenen protokollere uygun şekilde 7 gün boyunca kendisini izole edecek ve daha sonra belirlenen bir tarihte tekrar teste girecek."

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