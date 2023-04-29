Hükümet düğmeye bastı! İşte düşünülen yeni kira modeli

Fahiş kiralara karşı bölgesel artış çözümü üzerinde duruluyor. Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara bir ila üç yıl arasında hapis cezası verilmesi planlanıyor. Çalışmaya göre ayrıca alım, satım, tüketim mallarının fiyatlarında fahiş artış yapanlar da aynı şekilde ceza alacak. Söz konusu kararla iki yılın üzerinde hapis cezası getirilmesi planlandığı için fahiş kira artışı zanlıları da tutuklu yargılanabilecek.

Fahiş kira artışlarına karşı yeni formül!

Bir süredir fahiş kira artışına hapis cezası verilmesi gündemde. İki bakanlık sorunun çözümü için düğmeye bastı. Kira tartışmasına kalıcı çözüm için bölgesel kira artışı üzerinde duruluyor. Kirada yüzde 25'lik zam sınırının uzatılması gündemdeyken kalıcı çözümler için de çalışmalar yapılıyor. Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, geçmişten bugüne Türkiye'de bölge bölge ortalama kira artışlarını mercek altına aldı. Geçen seneye kadar kira artışı TÜFE'ye göre hesaplanıyordu ama fahiş kira artışları kiraya yüzde 25 zam sınırı getirmişti. Uygulama 1 Temmuz'da sona eriyor. Bölgesel artışta ise hedeflenen her bölgenin her şehrin tavan artışının belirlenmesi.

7 bölgenin enflasyonu kendi içinde değerlendirilecek

Çalışmaya göre bölgesel kira artışı formülüne göre Türkiye'nin 7 bölgesinin enflasyonu kendi içinde değerlendirilecek ve buna göre kira artışına bir sınır çizilecek. İki bakanlığın yaptığı araştırma yakında tamamlanacak. Yüksek kiraya bölgesel artış çözüm olacak mı bunu da zaman gösterecek.

Enflasyon ve konut arzı sorunu çözülmeden problemler sürer

Bölgesel olarak her bölgenin kendi içindeki tavan artışlarına göre düzenleme getirileceğini tahmin ettiklerini söyleyen TÜGİAD üyesi Tügiad üyesi Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, “Hangi illerde konutların daha çok fiyatları artmış ya da hangi bölgelerde daha az artış oranları olmuş bunların incelemesi yapılarak yeni bir dengeleme getirilebilir. Fakat enflasyonla mücadele çözülmediği sürece ve konut arzındaki sorun çözülmediği sürece yeni formüllerin çok etkili olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

Fiyatlar düşmez ama artışların önüne geçilebilir

Konut arzının artması içinde sosyal konut projelerinin önemli rol taşıdığına dikkat çeken Gülcan Altınay, “Yeni formüllerin gelmesiyle fiyatlar düşmez fakat artış oranlarının önüne geçilir. Bu ayki enflasyon ortalamasına göre işyeri kira artış oranının %70 olması gerekiyor. Konutlarda ise getirilen sınırdan dolayı %25. Konutlar için süre temmuzdan sonra uzatılacak fakat işyerlerindeki artış oranı hala enflasyona göre devam ediyor iş yeri kiracıları da bu durumdan şikayetçi onlarla ilgili de bir düzenleme getirilmesini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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