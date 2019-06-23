Hugo Rodallega transferini duyurdular! İşte yeni takımı Süper Lig'in yeni takımlarından Denizlispor, son olarak Trabzonspor forması giyen golcü oyuncu Hugo Rodallega'yı transfer etti.

Süper Lig'in yeni takımlarından Denizlispor transfere hızlı giriş yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, Trabzonspor'un eski forveti Hugo Rodallega ile her konuda anlaşma sağladı. Rodellega ile 1+1 yıllığına anlaşıldığı öğrenilirken kulübün sosyal medya hesabından bir video ile duyurulan haberde 'Hoşgeldin Rodallega' açıklaması yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.