Hugo Rodallega transferini duyurdular! İşte yeni takımı
Süper Lig'in yeni takımlarından Denizlispor, son olarak Trabzonspor forması giyen golcü oyuncu Hugo Rodallega'yı transfer etti.23 Haziran 2019 Pazar 00:36
Süper Lig'in yeni takımlarından Denizlispor transfere hızlı giriş yaptı.
Yeşil-siyahlı ekip, Trabzonspor'un eski forveti Hugo Rodallega ile her konuda anlaşma sağladı. Rodellega ile 1+1 yıllığına anlaşıldığı öğrenilirken kulübün sosyal medya hesabından bir video ile duyurulan haberde 'Hoşgeldin Rodallega' açıklaması yapıldı.
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