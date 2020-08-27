Huawei`in teknoloji eğitim projesi "Gelecek İçin Tohumlar"a başvurular başlıyor

İSTANBUL (AA) - Huawei, tüm dünyada yürüttüğü sosyal sorumluluk programı "Gelecek İçin Tohumlar–Seeds For the Future" için 2020 takvimini açıkladı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle bu sene proje Çin’de değil, uzaktan sınıf eğitimi şeklinde düzenlenecek. 5 gün sürecek programı tamamlayan gençler tüm dünyada geçerli Huawei sertifikası almaya hak kazanacak.

Huawei’in 2008 yılından beri yüzden fazla ülkede hayata geçirdiği küresel sosyal sorumluluk projesi Seeds For the Future’ın (SFF) temel amacı, teknolojiye hevesli ve bu konuda yetenekli gençlere en üstün eğitim programlarını sunarak onları bu alanda geliştirmek. Bugüne dek 126 ülkeden 5 bin 800 öğrencinin katıldığı programda gençler, bilişim alanındaki son yenilikleri, uluslararası uzmanlardan birebir öğrenme fırsatı yakalıyor.



Bu yıl Türkiye’den seçilen gençlerin 19-23 Ekim tarihleri arasında online olarak katılacağı programın zorunlu eğitimler bölümünde 5G, yapay zeka, bulut teknolojisi ve Huawei mobil servisleri işlenecek.



Seçmeli eğitimler ise nesnelerin interneti, akıllı ev, dijital dönüşüm, dijital ekonomi, siber güvenlik ve stratejik liderlik gibi konuları kapsıyor. Programda ayrıca Çin kültürü ve sanatının tanıtıldığı eğitimler de mevcut.



Programa başvurmak isteyenlerin "[email protected]" adresine özgeçmişlerini, not ortalamalarını, varsa yayınlanmış makalelerini, kendilerini anlatan bir mektupla birlikte 23 Eylül’e kadar göndermeleri gerekiyor. Uzunluğu 300-600 sözcük arasında, İngilizce yazılacak bu mektupta gençlerin programa neden başvurduklarını, bilişim alanında deneyimlerini ve ilgi alanlarını aktarması bekleniyor. Tüm program İngilizce olduğu için adayların belli bir düzeyde İngilizce bilmeleri gerekiyor. Ağırlıklı olarak lisans eğitimini sürdüren üniversite öğrencilerinin seçileceği programa yeteneğini kanıtlaması halinde lise öğrencileri veya üniversite mezunları da dahil olabilecek.



Programla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlerin "https://www.huawei.com/minisite/seeds-for-the-future" adresini ziyaret edebileceği ifade edilen Huawei açıklamasında, programı başarıyla tamamlayarak sertifika alan gençlere çeşitli ödüller takdim edileceği de belirtildi.