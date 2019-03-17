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Huawei Mate 20 Lite nasıl fotoğraf çekiyor? | Huawei Mate 20 Lite özellikleri

Çinli telefon firması Huawei'nin geçtiğimiz seneye damga vuran bütçe dostu telefonu Huawei Mate 20 Lite, çift kamerasıyla hayli iyi sonuçlar elde edebiliyor. İşte Huawei Mate 20 Lite'ın kamerası ile yapılabilecekler...

17 Mart 2019 Pazar 16:49
Huawei Mate 20 Lite nasıl fotoğraf çekiyor? | Huawei Mate 20 Lite özellikleri

Çinli telefon firması Huawei'nin geçtiğimiz seneye damga vuran bütçe dostu telefonu Huawei Mate 20 Lite, çift kamerasıyla hayli iyi sonuçlar elde edebiliyor. İşte Huawei Mate 20 Lite'ın kamerası ile yapılabilecekler...

Huawei Mate 20 Lite nasıl fotoğraf çekiyor?

Huawei Mate 20 Lite’ın arka tarafında 2 kameradan oluşan özel bir sistem yer alıyor. 20MP kamera + 2MP derinlik sensöründen oluşan sistem, net ve detayı bol fotoğraflar yakalamanızı sağlıyor. F/1.8 açıklık değeri sayesinde, düşük ışık koşullarında dahi kaliteli fotoğraflar çekebiliyorsunuz.

Huawei’nin kamera tarafında sunduğu bir diğer önemli teknoloji ise, yapay zekâ. Temelinde 12nm üretilen Kirin 710 çipseti bulunan yapay zekâ sayesinde onlarca farklı nesne ve sahneyi tanıyan bir cihazınız oluyor. Böylelikle, daha sonra fotoğraf arşivinizde gezintiye çıktığınızda, çektiğiniz görselleri otomatik olarak kategorilenmiş görüyorsunuz. Örneğin doğa fotoğraflarınız bir grup olarak, hayvan fotoğraflarınız başka bir grup olarak kaydediliyor ve aradıklarınızı daha rahat bulabiliyorsunuz.

Video tarafına geldiğimizde ise, 60 FPS değerde 1080p videolar çekebiliyorsunuz, ki akıcı ve net görüntüler ortaya çıkıyor. Biraz daha ileriye giderseniz, hızlı ve yavaş çekim modlarında eğlenceli sonuçlara imza atabilir, 3D emojilerle yüzleri gülümsetebilirsiniz.

Ön tarafta yer verilen 24+2MP değerdeki selfie sistemi, şimdiye kadar hazırlanmış en detaylı sistemlerden bir tanesi. Bununla da kalınmıyor ve ön kameralar için de yapay zekâ desteği sunuluyor. Bu sayede yüz detaylarınızdan arka plandaki detaylara kadar ciddi bir optimizasyon söz konusu. Ek olarak, HDR Pro özelliği sayesinde, elverişsiz ışık koşullarında bile net renkler elde etmeniz mümkün. 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:49
  1. Huawei Mate 20 Lite
  2. Huawei Mate 20 Lite özellikleri
  3. Huawei Mate 20 Lite teknik özellikleri
  4. Huawei Mate 20 Lite nasıl fotoğraf çekiyor

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