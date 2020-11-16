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Aktüel Huawei İstinyePark ve Canpark AVM servislerinde hediye ve indirim kampanyası başladı
Aktüel

Huawei İstinyePark ve Canpark AVM servislerinde hediye ve indirim kampanyası başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:01:27 -
Huawei İstinyePark ve Canpark AVM servislerinde hediye ve indirim kampanyası başladı

İSTANBUL (AA) - Huawei'nin İstanbul İstinyePark ve Canpark AVM mağazalarında bulunan teknik servis birimleri, garanti harici işlem yaptıran Huawei müşterilerine sürpriz hediyeler ve indirimler sunuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık 2020'ye kadar geçerli olan kampanya döneminde Huawei İstinyePark ve Canpark AVM servislerinde geçerli olmak üzere, Huawei kullanıcılarına yönelik garanti harici onarımlarda indirimler, sürpriz hediyeler ve ücretsiz hizmetler başladı.

500 liraya kadar gerçekleştirilen garanti kapsamı dışı servis işlemlerinde Huawei müşterileri sürpriz hediyeler kazanıyor. Müşteriler, 500-799 lira arasında gerçekleştirilen garanti dışı servis işlemlerinde 100 lira indirim, 800 lira ve üzerinde gerçekleştirilen garanti dışı servis işlemlerinde ise 200 lira indirim kazanıyor.

Huawei müşterileri ayrıca stillerini yansıtacak özel arka kapak koruyucularda yüzde 30 indirim fırsatından da yararlanabiliyor. Teknik servislere getirilen her telefon ayrıca ücretsiz temizleme ve dezenfeksiyona tabi tutularak hem müşterinin hem de servis çalışanlarının sağlığı korunuyor.

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